Uygun fiyatlı otomobiller tarihe karıştı: Sıfır araçta kriz büyüyor
Sıfır araç fiyatları rekor seviyelere çıkarken otomobil devleri düşük maliyetli modelleri birer birer piyasadan çekiyor. Artan maliyetler ve ticaret belirsizliği nedeniyle “uygun fiyatlı otomobil” dönemi sona erebilir.
ABD otomotiv sektöründe son yıllarda yaşanan maliyet artışları ve tedarik zinciri sorunları, uygun fiyatlı araç segmentini ciddi şekilde daralttı. Özellikle 30 bin doların altındaki modellerin sayısı hızla azalırken, 20 bin doların altındaki araçlar ise neredeyse tamamen piyasadan kayboldu.
Sektör uzmanlarına göre otomobil üreticileri artık düşük kâr marjlı sedan modeller yerine SUV, crossover ve yüksek fiyatlı araçlara ağırlık veriyor. Bu durum, ilk kez otomobil alacak tüketiciler için seçenekleri önemli ölçüde azaltıyor.
Ortalama sıfır araç fiyatı 50 bin dolara dayandı
Uluslararası Uygulamalı Sistemler Analizi Enstitüsü Direktörü Dr. John Bumpa Phul’un paylaştığı verilere göre ABD’de yeni otomobil fiyatları tarihi seviyelere ulaştı. Ortalama sıfır araç satış fiyatı 50 bin dolara yaklaşırken, giriş seviyesi modellerde bile ciddi fiyat artışları yaşanıyor.
Üretim maliyetleri, işçilik ücretleri, lojistik giderleri ve elektronik sistemlerin araçlara daha fazla entegre edilmesi fiyat artışlarının temel nedenleri arasında gösteriliyor.
USMCA belirsizliği sektörü baskılıyor
ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamında yıllardır kurulan entegre üretim sistemi, otomotiv sektörünün en kritik unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Motor, şanzıman, elektronik ve iç donanım parçalarının farklı ülkelerde üretilmesi sayesinde maliyet avantajı sağlanıyordu.
Ancak ABD’nin ithal parçalara yönelik yüzde 25’lik gümrük tarifesi sektördeki dengeleri bozdu. Uzmanlar, bu durumun özellikle düşük maliyetli otomobillerin üretimini daha da zorlaştırdığına dikkat çekiyor.
Otomobil devlerinden kritik uyarı
Nissan, Toyota ve Hyundai gibi küresel üreticilerin ticaret belirsizliğinin sürmesi halinde giriş seviyesi modelleri azaltabileceği ya da tamamen kaldırabileceği belirtiliyor.
Şirketlerin yüksek maliyet baskısı nedeniyle daha fazla kâr sağlayan SUV ve premium modellere yöneldiği ifade edilirken, düşük fiyatlı araçların üretiminin ekonomik açıdan sürdürülebilir olmaktan çıktığı değerlendiriliyor.
En büyük yük tüketicinin omzunda
Artan fiyatlar ve azalan seçenekler nedeniyle özellikle orta gelirli aileler ile ilk kez araç alacak tüketiciler zor durumda kalıyor. Uzmanlara göre birçok kişi artık sıfır araç yerine ikinci ele yönelmek zorunda kalırken, bu durum ikinci el piyasasında da fiyatları yukarı taşıyor.
Sektör temsilcileri, uygun fiyatlı araçlara erişimin azalmasının yalnızca otomotiv sektörünü değil, insanların işe ulaşımından günlük yaşam planlamasına kadar birçok alanı etkileyeceğini vurguluyor.