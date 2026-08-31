Uygun fiyatlı Togg T6X ilk kez görüntülendi: İşte tasarımı, çıkış tarihi ve fiyatı
Togg’un daha geniş kitlelere ulaşması hedeflenen yeni modeli T6X’in kaba prototipi ilk kez görüldü. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, aracın satış takvimi ve fiyat hedefiyle ilgili dikkat çeken ayrıntıları paylaştı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, şirketin yeni modeli T6X’in gelecek yıl haziran ayında kullanıcılarla buluşmasının planlandığını açıkladı. Tosyalı, daha geniş bir kesimin araç sahibi olabilmesi amacıyla geliştirilen modelin mevcut Togg araçlarından çok daha uygun fiyatlı olacağını söyledi.
Togg’un 7 yıllık yolculuğu
Togg’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirilen özel bir proje olduğunu belirten Tosyalı, "Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız kararlı bir şekilde bu otomobil endüstrisine yerli bir marka, Türk toplumunun tamamen sahipleneceği bir vizyoner yaklaşımla böyle bir yatırım için kararlı bir şekilde bizleri motive etmeseydi bugün içinde bulunduğumuz tesisler olmayacaktı." dedi.
Elektrikli araç pazarında satışlar arttı
Togg’un kurulduğu dönemde Türkiye’de 20’den fazla markanın toplam yıllık elektrikli araç satışının 7 bin seviyesinde olduğunu hatırlatan Tosyalı, buna rağmen yılda 150 bin elektrikli otomobil üretme hedefiyle yola çıktıklarını aktardı.
Teknolojideki gelişmeleri ve endüstriyel dönüşümü yakından takip ettiklerini belirten Tosyalı, bugün Togg’un tek başına aylık satışlarının, 7 yıl önce 20’den fazla markanın ulaştığı yıllık satış rakamına yaklaştığını söyledi.
İlk akıllı cihazın 2,5 yıl önce piyasaya çıktığını, ardından geçen yıl fastback modeli T10F’nin satışa sunulduğunu hatırlatan Tosyalı, yeni modellerin de bunları takip edeceğini belirterek, "Süreç o kadar sağlıklı bir şekilde ilerliyor ki biz çok memnunuz ve hedeflerimizi de tutturarak devam ediyoruz." dedi.
Trafikte yaklaşık 120 bin Togg bulunuyor
Togg’un yalnızca bir otomobil değil, akıllı cihaz ekosistemi olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Tosyalı, elektrikli otomobil pazarına girdikleri dönemde araçların büyük ölçüde Marmara Bölgesi’nde yoğunlaştığını, Anadolu’da ise yeterli şarj ve servis altyapısının bulunmadığını anlattı.
Tosyalı, Togg’un temel misyonunun toplumun her kesiminin satın alabileceği ve rahatlıkla kullanabileceği otomobiller üretmek olduğunu, bu yapıyı sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.
T6X gelecek haziranda satışa çıkacak
T10X’in Türk aile yapısına uygun, geniş kapsamlı ve düşük işletme maliyetine sahip bir otomobil olduğunu belirten Tosyalı, T10F ile T10X’in aylık satışlarının birbirine yakın seyrettiğini söyledi.
Yeni ve daha ekonomik modelin hazırlıklarının sürdüğünü açıklayan Tosyalı, şunları kaydetti:
"Böyle baktığımız zaman ürettiğimiz her otomobil direkt trafiğe çıktı. Allah'a çok şükür, şu ana kadar hiç böyle bir satış kaygımız olmadı, hemen akabinde yanına T10F'i çıkardık geçtiğimiz yıl. Bugün bakıyoruz satışlarımız neredeyse kafa kafaya. T10X ile T10F'nin bir aylık satışına rakiplerimizin toplam satışı yetişemiyor. Allah'a çok şükür, aylardır açık ara pazar liderliğindeyiz ve bunu da pekiştirerek devam ediyoruz.
Her satış, her yakaladığımız derece bize daha büyük sorumluluk yüklüyor ve planlarımızı tekrar tekrar gözden geçirip hem servis kalitemizi hem de fiyatlama mekanizmamızı tekrar gözden geçirttiriyor. Daha az gelirli vatandaşlarımızı araç sahibi yapabilme adına çok daha ekonomik yeni bir modelimizin hazırlığındayız ve bu artık doğum sürecine girdi, '9 ay 10 gününü bekliyor' desem tabiri caizse uygundur. Artık her ay bir şekle bürünüyor ve önümüzdeki haziran ayında bu aracımızı tüketicileriyle buluşturacağız. T10X ve T10F'den sonra T6X'i özellikle geliştirdik ki neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı. Buna uygun kampanya süreçlerimiz de olacak."
T6X’in geniş bir kesim tarafından satın alınabilecek şekilde hazırlandığını aktaran Tosyalı, "Dünyada böyle bir aracı elde edebileceği en uygun fiyatla vatandaşımıza sunmak üzere hazırlık yaptık ve bugün bir kaba prototipini görüyorsunuz çünkü detayları takdir ederseniz ki bu aşamalarda açıklanmıyor ama aracımız gelecek haziranda tüketicilerimizle buluşacak inşallah." dedi.
1 milyon 300 bin liralık hedef değişmedi
Yeni modelin fiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tosyalı, "Bugünkü maliyetlerimizle baktığımız zaman hedefim, hayalim bugünkü cari fiyatların neredeyse yarı fiyatına yakın, kullanıcıya araç vermek istiyorum. Bu zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı. Araç ulaşılabilir olacak, her vatandaşımız bu araca, bu markaya ulaşabilecek. Bizim görevimiz, sorumluluğumuz bu." diye konuştu.
T6X’in 1 milyon 300 bin lira bandında satılacağı yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Tosyalı, yılın başında dile getirdiği hedefte değişiklik olmadığını söyledi.
Tosyalı, "Onun için de rakamlara takılmıyorum ama ben onu bu yılın başında bir mülakatımda söylemiştim. O günden bu yana hedeflerimizde bir değişiklik yok. İnşallah önümüzdeki hazirana kadar da şartlarda majör bir değişiklik olmaz, olmayacaktır. Ulaşılabilir, en ekonomik otomobili hem de en iyi donanımla vermek üzere var gücümüzle çalışıyoruz, inşallah bu hedefimize de ulaşacağız. Çok rekabetçi bir fiyatla piyasaya süreceğiz. Önümüzdeki haziran ayında talep toplamaya başlarız. Haziran ayı sonundan itibaren de kullanıcılarımıza araçlarımızı sevk etmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.
Servis ihtiyacının yüzde 80’i uzaktan çözülüyor
Servis altyapısına önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Tosyalı, Türkiye’nin hemen her bölgesinde servis noktalarının bulunduğunu söyledi. Elektrikli akıllı cihazların servis süreçlerinin içten yanmalı araçlardan farklı olduğuna dikkati çeken Tosyalı, yazılımla ilgili işlemlerin büyük bölümünün uzaktan yapılabildiğini ifade etti.
Tosyalı, "Başlı başına elektronik bir sistem alıyorsunuz. Aslında servis ihtiyacının hemen hemen yüzde 80'i uzaktan yazılımla şu an çözülebiliyor. Artık kullanıcılarımız da bu seviyeye geldi. Bizim de geliştirdiğimiz yeni yazılımlarla araçlarımıza uzaktan erişerek ihtiyaçlarını çok seri bir şekilde çözebiliyoruz. Bunun yanında özellikle kendini çok daha iyi hissetmek isteyen, servisi ihtiyacı olan kullanıcılarımız için de hızla servislerimizi artırıyoruz. Anadolu'nun bugün hemen her yerinde servislerimiz var. Ama dediğim gibi bugün servis ihtiyacı fiziki ihtiyaçların dışında özellikle yazılım ve işletimsel ihtiyaçlar konusunda uzaktan erişimle ihtiyaçları çok rahatlıkla çözebiliyoruz." dedi.
Yıllık üretimde 200 binin üzeri hedefleniyor
Yeni modellerle birlikte üretim miktarının da artırılacağını açıklayan Tosyalı, "Önceki kapasitemizden kısmayacağız. Bizim hedeflediğimiz ilk etapta yılda 150 bin adet araç üretimine çıkmak. Ondan sonra da 200 bini aşan yıllık araç üretim seviyesine çıkacak şekilde her sene yeni bir segmentte araç piyasaya süreceğiz." diye konuştu.
Togg yatırımının başlangıcında nihai hedeflerin belirlendiğini ifade eden Tosyalı, projenin yalnızca araç üretip kâr elde etme düşüncesiyle oluşturulmadığını söyledi. İlk yıllarda şirketten kâr beklemenin ya da kârlılığı artırmak için kullanıcıya daha fazla maliyet yüklemenin doğru olmayacağını belirtti.
Tosyalı, "Ancak gelinen noktada, aradan geçen zamanda gerçekten doğru bir yatırım yaptık ve ilk hedefimiz toplumda herkesin ulaşabileceği, ulaşanların mutlu olacağı, dünyadaki muadilleri arasında da en ileri teknolojiye sahip bir akıllı cihaz ortaya koymaktı. Bunu başardık. Şimdi diğer sürümü yüksek modellerle hem kullanıcı sayısını artırıyoruz hem araç sayımız arttıkça maliyet optimizasyonuna giriyoruz ve toplam yatırım içerisinde üretilen araç sayısına baktığınız zaman araç başına düşen yatırım maliyetimiz çok kabul edilebilir değerlere geldi. Yani takdir ederseniz ki bir bebeğiniz olmuş, hemen ilk günden 'Koş hadi, para kazan gel.' olmaz, yani ona bir emek vermeniz lazım. Bu bizim bir evladımız ve çok sağlıklı bir şekilde yürüyor. Hem yatırımcısına hem de kullanıcısına güven vererek inşallah yüzünü güldürerek devam ediyor." dedi.
Trugo yatırımları sürecek
Togg’un şarj markası Trugo’nun elektrikli araçların yaygınlaşmasında öncü rol üstlendiğini belirten Tosyalı, araçların uygun şarj altyapısıyla buluşması için yoğun yatırım yaptıklarını söyledi.
Tosyalı, "Trugo'ya yatırım yapmak gibi bir mecburiyetimiz vardı çünkü öncülük yapmamız gerekiyordu. Ürettiğimiz her aracın mutlaka şarj istasyonuyla, uygun bir şarj istasyonuyla buluşması lazımdı ve araçlarımız satıldıkça, tercih edildikçe hangi hatlarda daha fazla kullanılıyorsa Trugo olarak oralara yoğun yatırım yaptık." ifadelerini kullandı. Trugo’da Togg araçlarına daha uygun fiyatla enerji sağlandığını belirten Tosyalı, markanın şarj alanındaki yatırımlarına devam edeceğini bildirdi.
Avrupa’daki bankalarla görüşmeler sürüyor
Yurt dışı çalışmalarına da değinen Tosyalı, geçen yıl Almanya pazarına girdiklerini hatırlattı. Birçok ülkeden Togg’u satmak isteyenlerin başvuruda bulunduğunu belirten Tosyalı, Almanya tercihinde ülkedeki Türk nüfusunun etkili olduğunu söyledi.
Almanya’da beklenenden daha yoğun ilgiyle karşılaştıklarını aktaran Tosyalı, Avrupa’daki araç kredilendirme sisteminin Türkiye’den farklı olması nedeniyle bölgedeki bankalarla görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.
Yeni yerli otomobil girişimlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tosyalı, bu çalışmaların Togg’a rakip olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.
Tosyalı, "Ben böyle girişimlerden aslında çok mutlu oluyorum. İnşallah sadece girişim olarak kalmaz. Çünkü Türkiye'nin otomobil pazarı büyük bir pazar. Yüzlerce yıllık üreticilerin cirit attığı bir pazarda TOGG ortaya çıktı. TOGG'un karnesi ortada. Yani yeni bir marka, bir değil birkaç marka dahi çıksa bu TOGG'a rakip diye algılamak yanlış olur. Her birinin segmenti ayrı, hitap edeceği müşteri başka, kendini konumlandıracağı segment farklı. Ben bunu bir zenginlik olarak görüyorum. Hiç öyle bir duyguya kapılmadım. Keşke sayılarımız artsa ve bu ekosistem daha da büyüse, özellikle endüstriyel dönüşüm ekosistemi, otomobildeki endüstriyel dönüşüm ekosistemi daha da gelişse, ben bundan çok daha mutlu olurum." dedi.