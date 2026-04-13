Yarım asırlık hayal gerçek oldu: 52 yaşında klasik otomobiline kavuştu
Eskişehir’de yaşayan 52 yaşındaki yedek parça ustası Sami Şenlik, çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu 1976 model Buick Skylark’ı yıllar sonra satın alıp kendi emeğiyle yeniledi; yarım asırlık klasik otomobiline gelen teklifleri ise fiyatını bile duymadan geri çeviriyor.
Eskişehir'de yaşayan ve sanayide yedek parça ustası olan 52 yaşındaki esnaf Sami Şenlik, çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu 1976 model Buick Skylark aracı 6 yıl önce satın aldı.
Aracı tamir eden ve eksiklerini gideren Şenlik, hayalini kurduğu ve neredeyse kendi ile yaşıt otomobiline çocuğu gibi bakıyor. Bakımlarını aksatamayan ve kapalı bir garajda muhafaza edilen araç yollara çıktığında ise dikkat çekiyor.
Yolda seyir halindeyken diğer sürücülerin kendini durdurup otomobil ile fotoğraf çekindiğinden bahseden Sami Şenlik, aracının egzoz sesini dinlemek için kendini takip edenlerin olduğunu söyledi. Klasik aracını sık sık temizleyen esnaf gelen teklifleri rakamı duymadan reddediyor. Sami Şenlik'in hayali ise aracını çocuklarına miras bırakmak.
Aracını anlatan 52 yaşında Sami Şenlik, "Sanayiye 13 yaşımda çırak olarak başladım. Hep bu arabaların hayalini kuruyordum, şimdi bu hayalimi gerçekleştirmeye çalışıyorum. Aldığımda eski, hurda bir araçtı, onu kendim bu hâle getirdim. Döşemesi, kaportası, boyası, gördüğünüz her şeyi ben yaptım. Onu alalı 6-7 sene oldu. Ne kadar harcadığımın hesabını bile yapmıyorum, kendi imkânlarımla yapmaya çalıştım. Bu araç 1976 model, yani 50 yaşında, yarım asırlık bir araba. Bu araba beni çok eskilere götürüyor.
Sağlık kurulunda çalışan bir abimiz var, arada bir dükkâna gelir, bunun sesini dinler ve gider. Ben pazar günleri arabayı alırım, en az iki saatimi ayırarak keyifle ilgilenirim. Silerim, süpürürüm, temizlerim eğer üzerinde çizikler varsa onlara rötuş yapmaya çalışırım. Ben aldığımda araba bu renkteydi, zaten bu modellerin bu mavi rengi meşhurdur" dedi.
"'Satıyor musun' diye soran çok oluyor ama öyle bir niyetim yok"
Trafikte aldığı tepkilerden bahseden Şenlik şöyle devam etti:
"Trafikte çok güzel tepkiler alıyorum. Durdurup 'Abi fotoğraf çekinelim' diyenler oluyor, peşinde koşan ihtiyarlar da çok. Yolda giderken peşime takılıp sadece sesini dinleyen de çok oluyor. 'Satıyor musun' diye soran çok oluyor, ama öyle bir niyetim kesinlikle yok, ben her şeyi bu arabayı kullanmak için yapıyorum.
Çok isteyen oluyor ama kimseden fiyat bile almadım. Hedefim inşallah bu arabayı 12 yaşındaki çocuğuma bırakmak. Bende başka klasik arabalar da var, araçları kendim topluyorum. Yeni araçlar lüks ama bunlar eski araçlar ve tamamen benim kontrolümde. Mesela arıza yapsa her şeyini yapabilirim, yürütebilirim. Yolda kalsa her müdahalesini yapabilirim ama yeni aracı yapamam. En önemlisi, bu aracın bir ruhu ve tarihi var. 70-80 yaşlarındaki insanlar bazen sadece gelip bakıp gidiyorlar."