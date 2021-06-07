Yeni elektrikli BMW'ler yolda
BMW iX, bu yılın son çeyreğinde ülkemizde de satışa sunulacak. Tamamen elektrikli ilk Gran Coupé modeli i4 ise 2022 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelecek.
BMW’nin elektrikli araçlardaki amiral gemisi iX, bu yılın son çeyreğinde ülkemizde de satışa sunulacak.
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523 beygirlik iX xDrive50, ve 326 beygirlik iX xDrive40 versiyonlarıyla ithal edilecek aracın tek şarjla menzili 630 km’ye kadar yükseliyor.
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BMW’nin tamamen elektrikli ilk Gran Coupé modeli i4 de 2022 yılı ilk çeyrekte ülkemizde olacak.
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Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisine sahip i4, ilk olarak eDrive40 ve M50 versiyonlarıyla kullanıcılarla buluşacak.
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