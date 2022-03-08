Yeni SUV Austral, son çeyrekte Türkiye'de Renault, SUV ürün gamına yeni Renault Austral’ı dahil etti. Yeni Austral’ın Türkiye'de 2022 yılının son çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.

Renault, SUV ürün gamına dahil ettiği yeni Renault Austral ile küresel otomotiv pazarı C segmentindeki konumunu güçlendirdi. Yedi farklı gövde rengiyle sunulurken, en üst donanım seviyesinde çift gövde rengi uygulaması devreye giren yeni Austral, çoğu elmas kesim 17 inç ila 20 inç arasında özel jant tasarımlarıyla sunuluyor. 1 | 7

Yeni Austral’ın yüksek teknolojili kokpiti, 12,3 inçlik gösterge paneli ile 12 inçlik dikey bilgi-eğlence ekranını bir araya getiren geniş OpenR ekrandan oluşuyor. Ön cama yansıtılan yeni 9.3 inçlik yükseltilmiş gösterge ekranı (Head Up Display) ile araçtaki toplam ekran sayısı daha da artıyor. 2 | 7

Yeni Austral, tüm aileyi rahat ettirecek şekilde tasarlandı. Arka koltuk yolcuları, 27,4 cm ile sınıfının en iyi diz mesafesinin keyfini sürebiliyor. İç mekanda herkesin kullanabileceği çok sayıda pratik saklama alanı bulunuyor. Yeni Austral’daki toplam saklama alanı yaklaşık 35 litreyi buluyor. Modüler tasarım sayesinde, bazı versiyonlarda 2/3–1/3 oranında bağımsız olarak katlanabilen arka koltuklar, kızaklar üzerinde 16 cm ileri-geri hareket edebiliyor. 3 | 7