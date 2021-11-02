Yerli otomobil TOGG, Volvo ve Jaguar'ı solladı: Hangi elektriklilerden hızlı hangilerinden yavaş?
TOGG, 100 km'ye 4.8 saniyede çıkan performansıyla köklü markaların elektrikli otomobillerini geride bıraktı. TOGG hangi elektriklilerden hızlı hangilerinden yavaş? Dünyanın en hızlı elektrikli otomobilleri... (DUNYA ONLİNE)
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, pistlerde ilk defa kendini gösterdi.
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TOGG, 100 km'ye 4.8 saniyede çıkan performansıyla Ford, Volvo ve Jaguar gibi köklü markaların elektrikli otomobillerini geride bıraktı.
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Yerli otomobil TOGG, bu performansıyla Tesla, Mercedes, BMW, Audi, Porsche ve Kia'dan ise daha yavaş kaldı.
İşte dünyanın en hızlı elektrikli otomobilleri...
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Tesla Roadster
0-100: 2.1 saniye
En yüksek hız: 410 km/s
Menzil: 970 km
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