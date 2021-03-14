Yılın otomobili için 27 aday belirlendi

OGD'den yapılan açıklamaya göre, otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin 9 Nisan'da yapacağı oylama sonucu 27 aday arasından belirlenecek 7 finalist otomobil, 12 Nisan'da belirlenecek. Birinci olan otomobil için ödül töreni ise haziran ayında gerçekleştirilecek.

"Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için belirlenen aday otomobiller şöyle: