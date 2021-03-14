Yılın otomobili için 27 aday belirlendi
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenecek "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için aday modeller belli oldu.
OGD'den yapılan açıklamaya göre, otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin 9 Nisan'da yapacağı oylama sonucu 27 aday arasından belirlenecek 7 finalist otomobil, 12 Nisan'da belirlenecek. Birinci olan otomobil için ödül töreni ise haziran ayında gerçekleştirilecek.
"Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için belirlenen aday otomobiller şöyle:
1 | 28
Audi A3
2 | 28
BMW 4 Serisi Coupe
3 | 28
BMW 2 Gran Coupe
4 | 28