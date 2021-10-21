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1 milyar Euro'luk bonservisle sözleşmesi yenilendi

Barcelona, 18 yaşındaki futbolcusu Ansu Fati'nin sözleşmesini 2027'ye uzattığını açıkladı.

İspanya'nın Barcelona Kulübü, 18 yaşındaki futbolcusu Ansu Fati'nin sözleşmesini 1 milyar Euro'luk bonservis bedeli şartıyla 2027'ye uzattığını açıkladı.

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Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Ansu Fati'nin sözleşmesinin 5 yıl uzatılarak 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yenilendiği ve tek taraflı serbest kalma bedeli için 1 milyar Euro bonservis bedeli konulduğu bildirildi.

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Afrika ülkesi Gine-Bissau doğumlu olan ve İspanya vatandaşlığı da bulunan Fati, futbol kariyerine başladığı Barcelona'da 3 sezondur forma giyiyor.

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Barcelona'da 2019 yılında 16 yaşındayken ilk maçına çıkan ve İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen Ansu Fati, İspanyol futbolunda en fazla gelecek vaat eden futbolcuların başında gösteriliyor.

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