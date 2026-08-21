135 bin boncukla 3,5 ayda hazırladı: Osimhen'e özel hediye

"Galatasaray maçına bizi davet etmesini istiyoruz"

Aydın, tabloyu Osimhen'e ulaştırırken yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Osimhen tabloyu gördü gelemedi, sonrasında tabloyu otobüsün önüne geçirdik. Abdullah Kavukçu gördü ve ona 'almanız gerekiyor' dedi. Kavukçu sayesinde Osimhen aşağıya indi, tablomuzu alıp teşekkür etti ve fotoğraf çekildi. Beni tanıdı, oradakilere 'eski tabloyu yapan' diye tanıttı.

Fanatik Galatasaray taraftarıyım ve Osimhen'i çok seviyorum. Çok mutluyuz, umarım beğenir. Kalemlerle işledik, kalemlerin ucunda mum oluyor tek tek yapıştırarak işledik, yapımı zor. Dinçer Azaphan'dan Rams Park'ta Galatasaray maçına bizi davet etmesini istiyoruz."