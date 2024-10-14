14 EKİM 2024 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 14 Ekim 2024 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 14 Ekim 2024 Pazartesi TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
14 Ekim 2024 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Karadut
03:00 Kuruluş Osman
06:00 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Karadut
14 Ekim 2024 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
02:00 Güllerin Savaşı
04:30 5N 1K
05:00 Poyraz Karayel
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Güzel Aşklar Diyarı
23:45 İnci Taneleri
14 Ekim 2024 Pazartesi NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)
02:30 Kızıl Goncalar
04:45 Yasak Elma
05:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
14 Ekim 2024 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Bahar
02:45 Sandık Kokusu
05:00 Siyah Kalp
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Deha
22:45 Kızılcık Şerbeti