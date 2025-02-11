2024-2025 ara transfer dönemi bitiyor: İşte takım takım, isim isim yeni transferler
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ara transfer dönemi bugün sona eriyor. Başta dört büyükler olmak üzere birçok takım kadrosunu güçlendirdi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, çok sayıda yabancı transfer gerçekleştirdi.
Przemyslaw Frankowski (Lens'ten Galatasaray'a)
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Yasin Özcan (Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya)
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Abdülkadir Ömür (Hull City'den Çaykur Rizespor'a)
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Anel Husic (Young Boys'dan Gaziantep FK'ya)
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