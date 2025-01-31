2024 yılının 'futbol ekonomisi': İşte transfere en çok para harcayan ülkeler!

Futbol kulüpleri, 2024 yılında uluslararası transferler için toplam 8,59 milyar dolar bonservis bedeli ödedi. 1 | 17

FIFA'nın Küresel Transfer Raporu'na göre, profesyonel erkek futbolundaki 22 bin 779 futbolcu için harcanan bu tutar, şimdiye kadarki en yüksek ikinci uluslararası transfer harcaması olarak kayıtlara geçti. 2 | 17

En yüksek harcama rekoru ise 2023'te 9,66 milyar dolarla kırılmıştı. Geçtiğimiz yıl profesyonel ve amatör erkek-kadın futbolunda toplam 78 bin 742 uluslararası transfer gerçekleşerek yeni bir rekora ulaşıldı. 3 | 17