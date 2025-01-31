2024 yılının 'futbol ekonomisi': İşte transfere en çok para harcayan ülkeler!
FIFA, 2024 yılına ilişkin küresel transfer raporunu yayımladı. Buna göre 2024 yılında uluslararası transferler için 8,59 milyar dolar bonservis bedeli ödenirken liglerdeki rekor seviyeye yaklaşan transfer harcamaları dikkat çekti. Avrupa'nın dev kulüpleri ve futbolcuları listede her yıl olduğu gibi başı çekerken, Türkiye de en çok harcama yapan ülkeler arasında yer aldı. İşte futbol ekonomisinde 2024 yılının öne çıkan istatistikleri ve verileri...
Futbol kulüpleri, 2024 yılında uluslararası transferler için toplam 8,59 milyar dolar bonservis bedeli ödedi.
FIFA'nın Küresel Transfer Raporu'na göre, profesyonel erkek futbolundaki 22 bin 779 futbolcu için harcanan bu tutar, şimdiye kadarki en yüksek ikinci uluslararası transfer harcaması olarak kayıtlara geçti.
En yüksek harcama rekoru ise 2023'te 9,66 milyar dolarla kırılmıştı. Geçtiğimiz yıl profesyonel ve amatör erkek-kadın futbolunda toplam 78 bin 742 uluslararası transfer gerçekleşerek yeni bir rekora ulaşıldı.
Transferde dikkat çeken isimler ve kulüpler
Rapor, en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen futbolcunun Manchester City'den Atletico Madrid'e geçen Julian Alvarez olduğunu ortaya koydu. Benfica'dan PSG'ye transfer olan Gonçalo Ramos ve Lille'den Manchester United'a giden Leny Yoro ise en pahalı üç transfer arasında yer aldı.