2026 Dünya Kupası ne zaman başlıyor? Türkiye Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 Dünya Kupası için nefesler tutuldu. Vatandaşlar ilk maç için heyecanlı... A Milli Takımı'mız ilk rakibi Avustralya... Peki, Türkiye Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Erkek Futbol Takımı'mız 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na gidiyor. 85 milyon ilk maçı iple çekiyor. Heyecan her geçen gün artarken "Türkiye Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu tırmanıyor.
2026 Dünya Kupası hangi tarihte başlıyor?
Turnuva ilk kez ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın katıldığı en büyük Dünya Kupası olacak. Açılış maçı 11 Haziran 2026, final ise 19 Temmuz 2026'da oynanacak.
Türkiye’nin gruptaki maç takvimi ise şöyle:
14 Haziran (07:00): Avustralya vs Türkiye (Vancouver, BC Place)
20 Haziran (06:00): Türkiye vs Paraguay (Santa Clara, Levi's Stadium)
26 Haziran (05:00): Türkiye vs ABD (Inglewood, SoFi Stadium)