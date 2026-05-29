2026 Dünya Kupası ne zaman başlıyor? Türkiye Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası hangi tarihte başlıyor?

Turnuva ilk kez ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın katıldığı en büyük Dünya Kupası olacak. Açılış maçı 11 Haziran 2026, final ise 19 Temmuz 2026'da oynanacak.