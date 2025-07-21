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21 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 21 Temmuz 2025 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 21 Temmuz 2025 Pazartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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21 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

21 Temmuz 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aile Saadeti

03:00 Aldatmak

05:50 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Ay Lav Yu Tuu

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aile Saadeti

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21 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

21 Temmuz 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Kuralsız Sokaklar

00:15 Yüce Thor

02:00 Zalim İstanbul

04:15 5N 1K

04:45 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

23:15 Dönüştürücüler

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21 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

21 Temmuz 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Transfer Dosyası

01:00 İnadına Aşk

03:30 Kefaret

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik 2

22:30 Hababam Sınıfı Merhaba

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21 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

21 Temmuz 2025 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Deliha 2

01:45 Nasipse Olur

03:30 Kızılcık Şerbeti

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Düğün Dernek

22:15 Müjdemi İsterim

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