21 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 21 Temmuz 2025 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 21 Temmuz 2025 Pazartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
21 Temmuz 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aile Saadeti
03:00 Aldatmak
05:50 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Ay Lav Yu Tuu
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aile Saadeti
21 Temmuz 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Kuralsız Sokaklar
00:15 Yüce Thor
02:00 Zalim İstanbul
04:15 5N 1K
04:45 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
11:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
23:15 Dönüştürücüler
21 Temmuz 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:00 Transfer Dosyası
01:00 İnadına Aşk
03:30 Kefaret
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik 2
22:30 Hababam Sınıfı Merhaba
21 Temmuz 2025 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Deliha 2
01:45 Nasipse Olur
03:30 Kızılcık Şerbeti
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Düğün Dernek
22:15 Müjdemi İsterim