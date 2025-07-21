21 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

21 Temmuz 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:00 Kim Milyoner Olmak İster? 00:20 Aile Saadeti 03:00 Aldatmak 05:50 Bir Küçük Gün Işığı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kader Oyunları 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 17:00 Ay Lav Yu Tuu 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Aile Saadeti 1 | 7

21 Temmuz 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:00 Kuralsız Sokaklar 00:15 Yüce Thor 02:00 Zalim İstanbul 04:15 5N 1K 04:45 Poyraz Karayel 07:00 Kavak Yelleri 11:00 Yaprak Dökümü 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Magazin D Yaz 14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 16:00 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Turnike 23:15 Dönüştürücüler 2 | 7

21 Temmuz 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:00 Transfer Dosyası 01:00 İnadına Aşk 03:30 Kefaret 06:00 Karagül 08:30 Çalar Saat 10:00 Yasak Elma 12:45 Sen Çal Kapımı 15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası 16:30 Karagül 19:00 NOW Ana Haber 20:00 Recep İvedik 2 22:30 Hababam Sınıfı Merhaba 3 | 7