23 yıllık hasret! Türkiye play-off turunda rakibi kim, hangi takımla oynayacak? A Milli Takım play off maçı ne zaman?
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde son maçını İspanya ile yaptı. A Milli Takımı'mız Dünya Kupası'na gitmek için play-off turunda mücadele verecek. On binler şimdi ayrıntıları öğrenebilmek için "Türkiye play-off turunda kimle oynayacak, hangi takımla karşılaşacak", "Milli Takım play off maçı ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
A Milli Futbol Takımı'mız 23 yıl sonra Dünya Kupası'na gidebilmek için play-off turunda oynayacak. Play-off ile ilgili vatandaşlar bilgi almak istiyor. İspanya karşılaşması biter bitmez "Türkiye play-off turunda kimle oynayacak, hangi takımla karşılaşacak", "Milli Takım play off maçı ne zaman" sorusu yoğunlaşmış durumda...
Türkiye play-off turunda kimle oynayacak?
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, grubunu ikinci sırada tamamladığı için play-off aşamasında yer alacak. Play-off turunda rakipler, 20 Kasım Perşembe günü İsviçre’nin Zürih kentinde yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Bu nedenle A Milli Takım’ın hangi takımla karşılaşacağı henüz netleşmedi.
Play-off maçları 2026 yılının Mart ayında oynanacak. Toplam 16 takımın yer alacağı bu etapta, grup ikincileri ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelen 4 takım mücadele edecek. Türkiye, tek maçlı eleme formatında oynanacak play-off karşılaşmasını kazandığı takdirde Dünya Kupası vizesi alma şansını sürdürecek.
A Milli Takım’ın 2026 play-off turundaki muhtemel rakipleri şöyle:
Kuzey Makedonya
Galler
İsveç
Romanya
Kuzey İrlanda