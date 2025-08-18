Ali Şen sağlık durumu nasıl? Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen neden hastaneye kaldırıldı?
Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen'den üzücü haber geldi. Şen'in konuşamadığı ve kimseyi tanımadığı öğrenildi. Bu sıcak gelişmenin ardından "Ali Şen sağlık durumu nasıl" soruları peş peşe gelmeye başladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Ali Şen, yoğun bakıma alındı. Özellikle Fenerbahçe taraftarı eski başkanın son durumunu öğrenmek istiyor. Yoğun şekilde yöneltilen soruların başında "Ali Şen sağlık durumu nasıl" geliyor.
Ali Şen sağlık durumu nasıl?
Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen, Bodrum Acıbadem hastanesine kaldırıldı. Şen'in konuşamadığı ve kimseyi tanımadığı öğrenildi.
