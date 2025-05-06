ANADOLU EFES MAÇI saat kaçta, hangi kanalda? Anadolu Efes - Panathinaikos maçı şifresiz mi?

Anadolu Efes için kritik randevu... Turkish Airlines Euroleague play-off beşinci maçında temsilcimiz Panathinaikos'a konuk oluyor. 2-2'lik serinin son maçında kazanan adını Final Four'a yazdıracak. Basketbolseverler bu maça odaklanırken "Panathinaikos - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları sıkça yöneltiliyor.

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