Arda Güler, efsaneleri geride bırakarak rekor kırdı
Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, Messi ve Ronaldo'nun da aralarında olduğu efsaneleri geride bırakarak rekor kırdı.
Geçtiğimiz sezon Fenerhabahçe forması ile adından çokça söz ettiren 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, 20 milyon Euro bedelle transfer olduğu İspanyol kulübü Real Madrid'de rekor kırdı. Real Madrid'in 4-4 berabere kaldığı Villereal karşılaşmasında 2 gol atan Arda, toplam gol sayısını 6'ya çıkararak İspanya liginde en az dakikada en fazla gol atan futbolcu oldu.
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1) Arda Güler: 373 dakika
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2) Cristiano Ronaldo: 436 dakika
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3) Ronaldo Nazario: 605 dakika
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