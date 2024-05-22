Arda Güler, efsaneleri geride bırakarak rekor kırdı

Geçtiğimiz sezon Fenerhabahçe forması ile adından çokça söz ettiren 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, 20 milyon Euro bedelle transfer olduğu İspanyol kulübü Real Madrid'de rekor kırdı. Real Madrid'in 4-4 berabere kaldığı Villereal karşılaşmasında 2 gol atan Arda, toplam gol sayısını 6'ya çıkararak İspanya liginde en az dakikada en fazla gol atan futbolcu oldu.

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