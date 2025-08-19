Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, kanalda?
La Liga'da Real Madrid ilk maçına çıkıyor. Futbolseverler Arda Güler'in top koşturduğu Real Madrid maçına özel bir ilgi duyarken milli futbolcumuzun oynayıp oynamayacağı da merak ediliyor. Müsabakayı kaçırmak istemeyenlerin sıkça başvurduğu soru "Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, kanalda" şeklinde...
Ligler başladı, La Liga'da da 1. haftanın son maçında Real Madrid ile Osasuna karşı karşıya geliyor. Xabi Alonso'nun Arda Güler'e ilk 11'de yer verip vermeyeceği büyük merak konusu... Bir yandan ilk 11'ler araştırılıyor bir diğer yandan ise "Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, kanalda" sorusu geliyor.
Arda Güler oynayacak mı?
Hazırlık maçlarında göz dolduran ve performansı ile büyük beğeni toplayan Arda'nın ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman?
Real Madrid - Osasuna maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka Sport ve S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.
Muhtemel ilk 11'ler...
Real Madrid: Courtois, Trent, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Valverde, Güler, Brahim, Vinicius ve Mbappe.
Osasuna: Herrera, Rosier, Boyomo, Catena, J.Cruz, Bretones, Torro, Moncayola, Oroz, Munoz, Budimir.