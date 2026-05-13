Arda Güler’e Premier Lig kancası: Arsenal dev teklife hazırlanıyor
Arsenal, Arda Güler için dev bir transfer hamlesine hazırlanıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre İngiliz ekibi, Real Madrid forması giyen milli yıldız için yaklaşık 90 milyon euroluk teklif yapmayı değerlendiriyor.
El Nacional’in haberine göre, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, genç oyuncuyu takımın uzun vadeli hücum planlamasında kilit isimlerden biri olarak görüyor.
Avrupa futbolunun en dikkat çeken genç yetenekleri arasında gösterilen Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 50 maçta 6 gol atıp 14 asist yaptı.
Haberde, başarılı performansının ardından genç futbolcuya Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin ilgisinin arttığı da belirtildi.