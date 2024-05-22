Avrupa'nın en iyileri: Türkiye'den 2 takım listede

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mayıs 2023 ile 30 Nisan 2024 tarihleri arasında takımların oynadıkları karşılaşmalardaki galibiyet, beraberlik, mağlubiyet oranlarını değerlendirdi. Karşılaşma sonuçlarına göre Avrupa'nın en iyi takımlarını sıralayan IFFHS listesinde, ilk 20'de Türkiye'den 2 takım yer aldı. Avrupa'nın en iyi takımları listesi şöyle sıralandı:

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