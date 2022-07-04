Başpehlivan geleneği bozmadı
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Cengizhan Şimşek, tarihi Saray Hamamı'na giderek 'pehlivan hamamı' geleneğini sürdürdü.
Er meydanında kıran kırana mücadelelerle gerçekleşen 661’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başpehlivanlığı kazanan Cengizhan Şimşek, hamama gitme geleneğini yerine getirdi.
Antalyalı başpehlivan Cengizhan Şimşek, boynunda altın kemeri elinde kupası ile sokakları gezerek Edirnelileri selamladı.
İlk kez altın kemer sahibi başpehlivan Şimşek tarihi Saray Hamamı’na gitti.
Şimşek altın kemeri kazandığı için mutlu olduğunu belirterek kemeri Antalyalılara armağan ettiğini söyledi.