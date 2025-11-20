Google Haberler

BELLİ OLDU! Türkiye play-off rakibi kim oldu? Dünya Kupası play-off A Milli Takım rakibi hangi takım oldu?

FIFA 2026 Dünya Kupası yolunda A Milli Futbol Takımı'mızın rakibi belli oldu. 23 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmek isteyen Milli Takım'ın kura çekimi Zürih'te yapıldı ve sonuçlar açıklandı. Kura çekimi sonrası "Türkiye play-off rakibi kim oldu" sorusu yoğun şekilde yöneltiliyor.

2026 yılında Dünya Kupası gerçekleşecek. Türkiye E Grubu'nda ikinci olarak play-off turunda mücadele etmeye hak kazandı. Bugün ülkemiz için heyecan dolu kura çekimi gerçekleşti. Kura sonrası Türkiye'nin rakibi belli oldu. Milyonlar şimdi "Türkiye play-off rakibi kim oldu" sorusuna cevap arıyor.

A Milli Futbol Takımı'mızın rakibi belli oldu. Kura çekimi 15.00'te başladı ve rakibimiz Romanya oldu. Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Play-off'ları yarı final eşleşmeleri

A Yolu

İtalya - Kuzey İrlanda
Galler - Bosna

B Yolu

Ukrayna - İsveç
Polonya - Arnavutluk

C Yolu

Türkiye - Romanya
Slovakya - Kosova

D Yolu

Danimarka - Kuzey Makedonya
Çekya - İrlanda

