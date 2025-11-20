BELLİ OLDU! Türkiye play-off rakibi kim oldu? Dünya Kupası play-off A Milli Takım rakibi hangi takım oldu?

2026 yılında Dünya Kupası gerçekleşecek. Türkiye E Grubu'nda ikinci olarak play-off turunda mücadele etmeye hak kazandı. Bugün ülkemiz için heyecan dolu kura çekimi gerçekleşti. Kura sonrası Türkiye'nin rakibi belli oldu. Milyonlar şimdi "Türkiye play-off rakibi kim oldu" sorusuna cevap arıyor.