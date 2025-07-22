Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray hazırlık maçları tarihi: BJK, FB, GS hazırlık maçları ne zaman, hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren üç büyük kulüp Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray hazırlık maçları tarihi merak ediliyor. Taraftarlar "BJK, FB, GS hazırlık maçları ne zaman, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray hazırlık maçlarına çıktı. Üç büyük kulüp sezon öncesi yine birçok maça çıkacak. Tarihler merak edilirken "BJK, FB, GS hazırlık maçları ne zaman, hangi kanalda" soruları geliyor.
Beşiktaş- Shakhtar Donetsk maç bilgileri
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı ile oynayacak. Mücadele 24 Temmuz Perşembe saat 21.00'de HT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe- Al-Ittihad maçı bilgileri
Fenerbahçe- Al-Ittihad maçı 23 Temmuz Çarşam TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.
Galatasaray- Cagliari maçı bilgileri
Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 20.30'de başlayacak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.