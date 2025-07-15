Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman? BJK- Wolfsberger saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bu akşam 3. maçına çıkıyor. Wolfsberger ile karşılacak olan Kara Kartal'ın mücadele bilgileri araştırılıyor. Taraftarlar, 90 dakikalık heyecana tanıklık etmek isterken "Beşiktaş- Wolfsberger saat kaçta ve hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.
Beşiktaş bu akşam yeni bir hazırlık maçına çıkıyor. İlk iki hazırlık maçında bir galibiyet bir beraberlik alan siyah- beyazlı ekip bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Taraftar heyecanlı şekilde maçı beklerken "Beşiktaş- Wolfsberger saat kaçta ve hangi kanalda" sorusu öne çıkıyor.
Beşiktaş- Wolfsberger maçı 16 Temmuz Çarşamba saat 19.30'da başlayacak. Kara Kartal'ın 90 dakikalık mücadelesi HT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Tammy Abraham ve Orkun Kökçü sahada olacak mı?
Beşiktaş’ın yeni transferleri Tammy Abraham ve Orkun Kökçü, gözlerin üzerinde olduğu isimler arasında. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in tercihine bağlı olarak, iki yıldızın siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya çıkma ihtimali bulunuyor. Taraftar, özellikle bu ikilinin performansını merakla bekliyor.