Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman? BJK- Wolfsberger saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş bu akşam yeni bir hazırlık maçına çıkıyor. İlk iki hazırlık maçında bir galibiyet bir beraberlik alan siyah- beyazlı ekip bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Taraftar heyecanlı şekilde maçı beklerken "Beşiktaş- Wolfsberger saat kaçta ve hangi kanalda" sorusu öne çıkıyor.

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