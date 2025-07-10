Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman? ST. Pölten - Beşiktaş mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bugün ilk mücadelesine çıkacak. Avusturya temsilcisi St. Pölten ile mücadele verecek olan siyah- beyazlı kulübün maç bilgileri merak ediliyor. Bugün en çok yöneltilen soruların başında "Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman" geliyor.

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