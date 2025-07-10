Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman? ST. Pölten - Beşiktaş mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda?
Takımların hazırlık maçları başlıyor. Bu akşam Beşikta'in ilk randevusuna çıkıyor. Avusturya temsilcisi St. Pölten ile karşılaşacak olan Kara Kartal'ın maç bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor. İşte detaylar...
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bugün ilk mücadelesine çıkacak. Avusturya temsilcisi St. Pölten ile mücadele verecek olan siyah- beyazlı kulübün maç bilgileri merak ediliyor. Bugün en çok yöneltilen soruların başında "Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman" geliyor.
Beşiktaş - ST. Pölten maçı ne zaman?
Beşiktaş - ST. Pölten maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Kara Kartal'ın ilk hazırlık maçı HT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Beşiktaş hazırlık maç programı
13 Temmuz Pazar:
TSİ 18.00 Beşiktaş-FC Admira Wacker (Datenpol Arena)
16 Temmuz Çarşamba:
TSİ 19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)
17 Temmuz Perşembe:
TSİ 19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)