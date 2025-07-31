Beşiktaş nasıl tur atlar? Beşiktaş kaybederse ne oluyor, Avrupa'dan eleniyor mu?
Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında bu akşam Shakhtar Donetsk'in konuğu oluyor. İlk maçta rakibine 4-2 mağlup olan Kara Kartal turu zora sokarken şimdi siyah-beyazlı ekibin nasıl tur atlayacağı merak konusu olmuş durumda... İşte ihtimaller...
Avrupa'daki temsilcimiz Beşiktaş bu akşam Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.00'de başlayacak ve HT Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak. İlk mücadeleden 4-2'lik skorla mağlup ayrılan Kara Kartal'ın tur ihtimali az görünse de güzel bir galibiyet tüm kara bulutları dağıtacak. Peki, Beşiktaş nasıl tur atlar?
Beşiktaş nasıl tur atlar?
Kara Kartal'ın turu geçmesi için 3 farklı galibiyete ihtiyacı var. Örneği 3-0, 4-1, 5-2'lik skorlar Beşiktaş'ı bir üst tura götürecek.
Siyah-beyazlı ekip 2 farklı galibiyet aldığı takdirde mücadele uzatmalara gidecek. Mesela 2-0, 3-1, 4-2'lk skor temsilcimizi uzatmalara götürecek.
Beşiktaş elenirse ne olacak?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda rakibine elenirse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek.
Kartal, Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.