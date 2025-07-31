Beşiktaş nasıl tur atlar? Beşiktaş kaybederse ne oluyor, Avrupa'dan eleniyor mu?

Avrupa'daki temsilcimiz Beşiktaş bu akşam Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.00'de başlayacak ve HT Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak. İlk mücadeleden 4-2'lik skorla mağlup ayrılan Kara Kartal'ın tur ihtimali az görünse de güzel bir galibiyet tüm kara bulutları dağıtacak. Peki, Beşiktaş nasıl tur atlar?

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