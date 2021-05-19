Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor Süper Lig'in şampiyonu ve Türkiye Kupası'nın galibi olan Beşiktaş'ta kutlamalar başladı.

Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluğu kazanan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da İzmir'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçın ardından alan siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. 1 | 21

Tesislerden Küçüksu'ya hareket eden kafileyi az sayıdaki taraftarlar iskelede meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. 2 | 21

Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve oyuncular, şampiyonluk kupasını almak üzere deniz yoluyla Vodafone Park'a hareket etti. Beşiktaşlı taraftarlar da teknelerle siyah-beyazlı ekibi yalnız bırakmadı. 3 | 21