Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor
Süper Lig'in şampiyonu ve Türkiye Kupası'nın galibi olan Beşiktaş'ta kutlamalar başladı.
Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluğu kazanan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da İzmir'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçın ardından alan siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi.
Tesislerden Küçüksu'ya hareket eden kafileyi az sayıdaki taraftarlar iskelede meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı.
Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve oyuncular, şampiyonluk kupasını almak üzere deniz yoluyla Vodafone Park'a hareket etti. Beşiktaşlı taraftarlar da teknelerle siyah-beyazlı ekibi yalnız bırakmadı.
Beşiktaş'ı taşıyan tekneye sahil güvenlik ve deniz polisi de eşlik etti.