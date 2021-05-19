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Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor

Süper Lig'in şampiyonu ve Türkiye Kupası'nın galibi olan Beşiktaş'ta kutlamalar başladı.

Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluğu kazanan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da İzmir'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçın ardından alan siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi.

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Tesislerden Küçüksu'ya hareket eden kafileyi az sayıdaki taraftarlar iskelede meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı.

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Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve oyuncular, şampiyonluk kupasını almak üzere deniz yoluyla Vodafone Park'a hareket etti. Beşiktaşlı taraftarlar da teknelerle siyah-beyazlı ekibi yalnız bırakmadı.

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Beşiktaş'ı taşıyan tekneye sahil güvenlik ve deniz polisi de eşlik etti.

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