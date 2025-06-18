Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı ne zaman? Beşiktaş'ın muhtemel rakibi kim?
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu kura çekimi gerçekleşti. Çekiliş sonrası Beşiktaş'ın ikinci ön elemedeki muhtemel rakipleri belli oldu. Şimdi siyah beyazlı renklere gönül veren taraftarlar "Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu muhtemel rakipleri belli oldu. Bugün gerçekleşen kura çekimi sonrası taraftar büyük bir heyecan yaşarken maçların tarihleri aratılmaya başlandı. Sıklıkla "Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı ne zaman" sorusu geliyor. İşte detaylar...
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçını 24 Temmuz'da kendi evinde oynayacak. Rövanş maçının tarihi ise 31 Temmuz...
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakibi, Shakhtar Donetsk – Ilves Tampere eşleşmesinin galibi olacak.