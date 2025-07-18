Bu akşam Türkiye voleybol maçı var mı? A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin Sultanları) maçı ne zaman?
Türkiye- Japonya voleybol maçı için nefesler tutuldu. VNL çeyrek final maçında Filenin Sultanları, normal sezonda yendiği Japonya'yı bir kez daha geçmek isterken mücadele bilgileri merak ediliyor. Peki Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) sezonu 6. olarak tamamlayan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız çeyrek finalde Japonya ile karşılaşacak. Yüz binler bu heyecanlı karşılaşmayı beklerken bu tarihi anlar kaçırmak istemeyenler "Türkiye- Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı maçı ne zaman?
Türkiye- Japonya çeyrek final maçı 24 Temmuz Perşembe saat 17.30'da başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.