Bu akşam Türkiye voleybol maçı var mı? A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin Sultanları) maçı ne zaman?

2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) sezonu 6. olarak tamamlayan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız çeyrek finalde Japonya ile karşılaşacak. Yüz binler bu heyecanlı karşılaşmayı beklerken bu tarihi anlar kaçırmak istemeyenler "Türkiye- Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.

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