Bu akşam voleybol maçı var mı? Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin Sultanları) maçı ne zaman?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız çeyrek finale yükselirken rakip Japonya... Normal sezonda Japonya'yı yenen Filenin Sultanları, bir kez daha rakibini sahaya gömmek istiyor. Bu mücadeleyi kaçırmak istemeyenler "Türkiye- Japonya voleybol maçı ne zaman" diye soruyor.

1 | 2