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Bu akşam voleybol maçı var mı? Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin Sultanları) maçı ne zaman?

Filenin Sultanları, VNL'de çeyrek final maçına hazırlanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın rakibi Japonya olacak. Normal sezonu 6. sırada bitiren Türkiye, bu maçı alıp yarı finale yükselmek istiyor. Peki, Türkiye- Japonya voleybol maçı ne zaman?

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Bu akşam voleybol maçı var mı? Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin Sultanları) maçı ne zaman? - Resim: 1

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız çeyrek finale yükselirken rakip Japonya... Normal sezonda Japonya'yı yenen Filenin Sultanları, bir kez daha rakibini sahaya gömmek istiyor. Bu mücadeleyi kaçırmak istemeyenler "Türkiye- Japonya voleybol maçı ne zaman" diye soruyor.

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Bu akşam voleybol maçı var mı? Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin Sultanları) maçı ne zaman? - Resim: 2

Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman?

Türkiye Japonya voleybol maçı 24 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Türkiye, Japonya'yı elemesi durumunda ise yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Maçın TRT 1'den canlı yayınlanması bekleniyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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