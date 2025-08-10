Bu hafta Fenerbahçe maçı yok mu, neden yok? Fenerbahçe maçı ne zaman?
2025-2026 Süper Lig sezonu başladı. Galatasaray ilk maçında Gaziantep FK'yı 3 gülle geçti ve 3 puanı aldı. Fikstürde Fenerbahçe maçını göremeyenler bunun nedenini öğrenmeye çalışırken sıkça "Bu hafta Fenerbahçe maçı yok mu, neden yok" sorusu geliyor.
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3 maç yapılırken Fenerbahçe maçının olmadığını görenler bunun sebebini öğrenmeye çalışıyor. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman?
Fenerbahçe maçı neden yok?
Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor ilemücadele edecetki fakat Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçı nedeniyle bu müsabaka ertelendi.
Fenerbahçe maçı ne zaman?
Fenerbahçe, 12 Ağustos'ta Feyenoord'u ağırlayacak. Adından 16 Ağustos'ta Sarı Kanarya, ligde Göztepe ile karşı karşıya gelecek.