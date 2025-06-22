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Bugün Filenin Sultanları voleybol maçı var mı? Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı - Brezilya maçı saat kaçta?

Filenin Sultanları yoluna kusursuz devam ediyor. Güney Kore'yi 3-0 ile geçip 7'de 7 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı bugün de Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Büyük ilgi gören maçları kaçırmak istemeyen vatandaşlar, "Filenin Sultanları - Brezilya maçı saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.

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Bugün Filenin Sultanları voleybol maçı var mı? Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı - Brezilya maçı saat kaçta? - Resim: 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız gurur yaşatmaya devam ediyor. VNL'de yoluna yenilgisiz devam eden Filenin Sultanları bu sefer güçlü Brezilya karşısında... Türkiye tek yürek olmuş vaziyette bu karşılaşmayı beklerken "Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı - Brezilya maçı saat kaçta, hangi kanalda" sorusu peş peşe geliyor.

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Bugün Filenin Sultanları voleybol maçı var mı? Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı - Brezilya maçı saat kaçta? - Resim: 2

Filenin Sultanları - Brezilya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı - Brezilya maçı bu akşam saat 19.30'da başlayacak. Filenin Sultanları'nın bu heyecanlı karşılamasını TRT Spor naklen yayınlayacak.

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Bugün Filenin Sultanları voleybol maçı var mı? Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı - Brezilya maçı saat kaçta? - Resim: 3

Filenin Sultanları puan durumu...

2025 FIVB Milletler Ligi Puan Durumu:

1. Türkiye - 19 puan

2. İtalya - 19 puan

3. Polonya - 18 puan

4. Brezilya - 17 puan

5. Çin - 15 puan

6. Japonya - 15 puan

7. Almanya - 13 puan

8. Çek Cumhuriyeti - 10 puan

9. ABD - 9 puan

10. Dominik Cumhuriyeti - 7 puan

Kaynak: HABER MERKEZİ
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