Bugün Filenin Sultanları voleybol maçı var mı? Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı - Brezilya maçı saat kaçta?
Filenin Sultanları yoluna kusursuz devam ediyor. Güney Kore'yi 3-0 ile geçip 7'de 7 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı bugün de Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Büyük ilgi gören maçları kaçırmak istemeyen vatandaşlar, "Filenin Sultanları - Brezilya maçı saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız gurur yaşatmaya devam ediyor. VNL'de yoluna yenilgisiz devam eden Filenin Sultanları bu sefer güçlü Brezilya karşısında... Türkiye tek yürek olmuş vaziyette bu karşılaşmayı beklerken "Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı - Brezilya maçı saat kaçta, hangi kanalda" sorusu peş peşe geliyor.
Filenin Sultanları - Brezilya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı - Brezilya maçı bu akşam saat 19.30'da başlayacak. Filenin Sultanları'nın bu heyecanlı karşılamasını TRT Spor naklen yayınlayacak.
Filenin Sultanları puan durumu...
2025 FIVB Milletler Ligi Puan Durumu:
1. Türkiye - 19 puan
2. İtalya - 19 puan
3. Polonya - 18 puan
4. Brezilya - 17 puan
5. Çin - 15 puan
6. Japonya - 15 puan
7. Almanya - 13 puan
8. Çek Cumhuriyeti - 10 puan
9. ABD - 9 puan
10. Dominik Cumhuriyeti - 7 puan