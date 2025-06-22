A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız gurur yaşatmaya devam ediyor. VNL'de yoluna yenilgisiz devam eden Filenin Sultanları bu sefer güçlü Brezilya karşısında... Türkiye tek yürek olmuş vaziyette bu karşılaşmayı beklerken "Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı - Brezilya maçı saat kaçta, hangi kanalda" sorusu peş peşe geliyor.

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