Bugün maç var mı? Bu akşam Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçı var mı?
Süper Lig'in başlamasına çok az bir süre kaldı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray hazırlık maçlarına çıktı. Bugün maç olup olmadığı öğrenilmek isteniyor ve sıkça "Bugün maç var mı" sorusu geliyor.
Süper Lig ekipleri yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray hazırlık maçlarına çıktı. Kara Karta Avrupa'da ilk ciddi sınavını verdi. Sarı Kanarya Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna çıkacak. Taraftar takımlarının bu akşam maç yapıp yapmayacağını öğrenmeye çalışıyor. Şimdi sıkça "Bugün maç var mı?" sorusu geliyor.
Bu akşam Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçı var mı?
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hazırlık maçlarını tamamladı. Bu akşam 3 büyük kulübün maçı yok.
Bugün maç var mı?
Bugün tek maç oynanacak. Saat 14.00'te Tottenham-Newcastle United'ın mücadelesi var. Bu müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.