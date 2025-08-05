Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?
Futbolseverler bugünkü maç programını merak ediyor. Süper Lig takımları bugün maç yapmazken Şampiyonlar ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi 3. ön elem turu maçları bugün yapılacak. İşte detaylar...
Futbol tutkunları bugün hangi maçların yapılacağını araştırıyor. Özellikle üç büyük kulübün maçının olup olmadığı sorgulanırken sıkça "Bugün maç var mı" sorusu yöneltiliyor. İşte bugünkü maç bilgileri...
Bugün maç var mı?
Bugün Süper Lig ekiplerinin maçı yok. Şampiyonlar ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi 3. ön elem turu maçları oynanacak.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu
20.00 Malmö-Kopenhag
21.00 Dinamo Kiev-Pafos
21.00 FK Shkendija-Karabağ
21.45 Rangers-Viktoria Plzen
Avrupa Ligi 3. eleme turu
20.00 Hamrun Spartans-Maccabi Tel Aviv
Konferans Ligi 3. eleme turu
21.45 Klasvik-Neman Grodno