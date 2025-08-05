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Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler bugünkü maç programını merak ediyor. Süper Lig takımları bugün maç yapmazken Şampiyonlar ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi 3. ön elem turu maçları bugün yapılacak. İşte detaylar...

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Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? - Resim: 1

Futbol tutkunları bugün hangi maçların yapılacağını araştırıyor. Özellikle üç büyük kulübün maçının olup olmadığı sorgulanırken sıkça "Bugün maç var mı" sorusu yöneltiliyor. İşte bugünkü maç bilgileri...

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Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? - Resim: 2

Bugün maç var mı?

Bugün Süper Lig ekiplerinin maçı yok. Şampiyonlar ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi 3. ön elem turu maçları oynanacak.

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Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? - Resim: 3

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu

20.00 Malmö-Kopenhag

21.00 Dinamo Kiev-Pafos

21.00 FK Shkendija-Karabağ

21.45 Rangers-Viktoria Plzen

Avrupa Ligi 3. eleme turu

20.00 Hamrun Spartans-Maccabi Tel Aviv

Konferans Ligi 3. eleme turu

21.45 Klasvik-Neman Grodno

Kaynak: HABER MERKEZİ
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