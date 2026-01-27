Bugün Şampiyonlar Ligi maçı neden yok?
Şampiyonlar Ligi maçları normal zamanlarda salı ve çarşamba günleri oynanıyor. Bu hafta Şampiyonlar Ligi haftası fakat bu akşam herhangi bir müsabaka yok. Futbolseverler bunun nedenini öğrenmek amacıyla "Bugün Şampiyonlar Ligi maçı neden yok" sorusunu sıkça yöneltiyor.
Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçlar oynanacak. İlk 8'e girendiler direkt son 16 turunda top koşturacak. Puan durumuna göre 9-24 arasındaki kulüpler play-off oynayacak. Fakat bugün müsabakalar oynanmayacak. Peki, Bugün Şampiyonlar Ligi maçı neden yok?
Bu akşam Şampiyonlar Ligi maçı neden yok?
Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının son haftasına girildi ve kader maçları oynanacak.
Turnuvada adil rekabetin korunması ve takımlar arasında herhangi bir avantaj oluşmaması amacıyla tüm karşılaşmalar aynı gün ve aynı saatte oynanacak.
Şampiyonlar Ligi maçları 28 Ocak Çarşamba saat 23.00'te başlayacak.