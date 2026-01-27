Bugün Şampiyonlar Ligi maçı neden yok?

Bu akşam Şampiyonlar Ligi maçı neden yok?

Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının son haftasına girildi ve kader maçları oynanacak.

Turnuvada adil rekabetin korunması ve takımlar arasında herhangi bir avantaj oluşmaması amacıyla tüm karşılaşmalar aynı gün ve aynı saatte oynanacak.