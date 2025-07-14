Bugün Türkiye voleybol maçı var mı? Filenin Sultanları Japonya maçı ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ni 6. sırada tamamladı. Filenin Sultanları çeyrek finalde Japonya ile mücadele verecek. Bu maçın ayrıntılar merak edilirken "Bugün Türkiye voleybol maçı var mı" soruları yöneltiliyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde 8 galibiyet, 4 yenilgi aldı. 6. sırada kendine yer bulan Filenin Sultanları çeyrek finalde Japonya ile eşleşti. Maçın tarihi ve kanalı sorgulanırken "Bugün Türkiye voleybol maçı var mı" sorusu art arda geliyor.
Bugün Türkiye voleybol maçı var mı?
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın bu akşam maçı yok.
Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman?
Türkiye Japonya voleybol maçı 24 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Türkiye, Japonya'yı elemesi durumunda ise yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Maçın TRT 1'den canlı yayınlanması bekleniyor.