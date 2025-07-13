Bugün Türkiye voleybol maçı var mı? Türkiye (Filenin Sultanları) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları zorlu İtalya sınavının ardından Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Paun durumunda 5. sırada yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız bu maçtan galip ayrılmak peşinde... Voleybolseveler, bugün maç olup olmadığını merak ederken "Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna yanıt arıyor.
Kadınlar Milletler Ligi'nde 3. hafta maçlarında sona gelindi. Filenin Sultanları, Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. Mücadele bilgileri araştırılırken "Türkiye (Filenin Sultanları) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap aranıyor.
Türkiye- Sırbistan voleybol maçı ne zaman?
Türkiye- Sırbistan voleybol maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Filenin Sultanları'nın bu heyecanlı karşılaşması TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
VNL 2025 puan durumu
1. İtalya – 30 puan
2. Brezilya – 28 puan
3. Japonya – 27 puan
4. Polonya – 27 puan
5. Türkiye – 23 puan
6. Çin – 22 puan
7. ABD – 19 puan
8. Almanya – 20 puan
9. Fransa – 17 puan
10. Hollanda – 15 puan
11. Çek Cumhuriyeti – 14 puan
12. Dominik Cumhuriyeti – 13 puan
13. Bulgaristan – 11 puan
14. Belçika – 8 puan
15. Sırbistan – 11 puan
16. Kanada – 8 puan
17. Tayland – 5 puan
18. Güney Kore – 5 puan