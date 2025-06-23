Bugün voleybol maçı var mı? Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin sultanları) maçı ne zaman?
FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi 2025'in 2. hafta maçları tamamlandı. Filenin Sultanları 8 maçta 7 galibiyet 1 mağlubiyet alırken bir sonraki maçın tarihi merak ediliyor. Voleybolseverler mücadeleleri kaçırmak istemiyor ve "Filenin Sultanları maçı ne zaman" diye soruyor.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde 1. hafta maçlarını Çin'de, 2. hafta maçlarını ise İstanbul'da yaptı. Şimdi Filenin Sultanları 3. hafta maçlarına hazırlanıyor. İşk karşılaşma Hollan2da ile gerçekleşecek. Peki, bugün maç var mı?
Bugün voleybol maçı var mı?
Bugün Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı maçı yok. Filenin sultanları, 9 Temmuz saat 21.30'da Hollanda ile karşılaşacak.
3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye