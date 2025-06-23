Bugün voleybol maçı var mı? Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin sultanları) maçı ne zaman?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde 1. hafta maçlarını Çin'de, 2. hafta maçlarını ise İstanbul'da yaptı. Şimdi Filenin Sultanları 3. hafta maçlarına hazırlanıyor. İşk karşılaşma Hollan2da ile gerçekleşecek. Peki, bugün maç var mı?

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