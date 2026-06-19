DÜNYA KUPASI MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Paraguay Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tüm ülke, Paraguay-Türkiye maçını bekliyor. gruptaki ikinci maçta millilerin ne yapıp ne edip sahadan galip ayrılması gerek. Üst turu zora sokmak istemeyen A Milli Takım favori gösterilirken "Paraguay Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu art arda geliyor.
Dünya Kupası'nda heyecan katlanarak artıyor. Türkiye, Paraguay ile ikinci maçına çıkıyor. Hedef mutlak galibiyet... Sabah saatlerinde oynanacak mücadele sabırsızlıkla beklenirken bugün yoğun şekilde gelen soru "Paraguay Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
Milli maç tarihi ve saati...
Türkiye Paraguay maçı 20 Haziran Cumartesi günü saat 06.00'da oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Yunus, Kenan, Kerem.
Paraguay: Gill, Caceres, Gomez, Alderete, Alonso, Cubas, Gomez, Almiron, Mauricio, Ensico, Sanabria.
Paraguay ile ikinci kez
A Milli Futbol Takımı, Paraguay ile tarihinde 2. kez karşılaşacak.
Milliler, 1995'te Fatih Terim yönetiminde rakibiyle oynadığı özel maçta golsüz berabere kaldı.