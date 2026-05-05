Dünyanın en değerli forvetleri listesi güncellendi: Osimhen'in yeri de belli oldu

Dünyanın en değerli forvetleri listesi açıklandı. 200 milyon euroluk değeriyle zirvede yer alan yıldız futbolcu dikkat çekerken, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen de listedeki yeriyle öne çıktı.

Dünyanın en değerli forvet oyuncularına ilişkin liste güncellendi. Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giyen yıldız isimler, attıkları gollerle takımlarına katkı sağlarken piyasa değerlerini de artırmayı sürdürüyor. Söz konusu listede zirvede yer alan oyuncu, 200 milyon euroluk değeriyle ilk sırada bulunuyor. Galatasaray forması giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen ise listedeki konumuyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı. İşte dünyanın en değerli forvetleri listesi ve Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in listedeki yeri...

1- Erling Haaland - Yaş: 25 - Manchester City - 200 milyon euro

2- Kylian Mbappé - Yaş: 27 - Real Madrid - 200 milyon euro

3- Alexander Isak - Yaş: 26 - Liverpool FC - 100 milyon euro

4- Ousmane Dembélé - Yaş: 28 - Paris Saint-Germain - 100 milyon euro

5- Hugo Ekitiké - Yaş: 23 - Liverpool FC - 90 milyon euro

6- Julián Álvarez - Yaş: 26 - Atlético Madrid - 90 milyon euro

7- Lautaro Martínez - Yaş: 28 - Inter Milan - 85 milyon euro

8- João Pedro - Yaş: 24 - Chelsea FC - 75 milyon euro

9- Victor Osimhen - Yaş: 27 - Galatasaray - 75 milyon euro

10- Matheus Cunha - Yaş: 26 - Manchester United - 70 milyon euro

