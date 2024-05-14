Dünyanın en iyi takımları listesi güncellendi: Fenerbahçe-Galatasaray arasında 6 sıra fark var!
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) 1 Mayıs 2023 ile 30 Nisan 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. Listenin ilk 30'unda Fenerbahçe ve Galatasaray'da yer aldı. İşte dünyanın en iyi 10 takımı ve Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listedeki konumu...
10 - BARCELONA
Önceki listede 11. sırada yer alan Barcelona, bir sıra atlayarak ilk 10'a adını yazdırdı.
1 | 12
9 - ATALANTA
Listenin en büyük atılım yapan takımlarından Atalanta, bir önceki listede 20. sıradaydı.
2 | 12
8 - ATLETİCO MADRİD
Geçmiş listede 9. sırada olan Atletico Madrid, 8'i sıraya yükseldi.
3 | 12
7 - PALMEİRAS
Bir önceki listede 14. sırada olan Brezilya temsilcisi SE Palmeiras, listede iki kat yol alarak adını ilk 10'a soktu.
4 | 12