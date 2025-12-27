En çok kazanan futbolcular belli oldu: Milyon dolarlık liste...
Geride bırakmaya hazırlandığımız 2025 yılında en çok kazanan futbolcular mercek altına alındı. Forbes tarafından yayımlanan listeye göre, İspanya'dan 4, Suudi Arabistan'dan 3, İngiltere’den 2 ve ABD’den 1 futbolcu, 2025’in en çok kazanan 10 oyuncusu arasına girdi. Milyoner futbolcular listesinin en tepesinde ise Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr’da forma giyen Portekizli Cristiano Ronaldo yer aldı. İşte en çok kazanan futbolcular listesi...
10 - Lamine Yamal - Barcelona - 43 milyon dolar
9- Jude Bellingham - Real Madrid - 44 milyar dolar
8- Sadio Mane - Al Nassr - 54 milyon dolar
7- Muhammed Salah - Liverpool - 55 milyon dolar
6- Vinicius Junior - Real Madrid - 60 milyon dolar
5- Erling Haaland - Manchester City - 80 milyon dolar
4- Kylian Mbappe - Real Madrid - 95 milyon dolar
3- Karim Benzema - Al Ittihad - 104 milyon dolar
2- Lionel Messi - Inter Miami - 130 milyon dolar
1- Cristiano Ronaldo - Al Nassr - 280 milyon dolar