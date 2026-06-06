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En değerli futbolcular açıklandı: Arda ve Kenan zirve yarışında

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesinde CIES Futbol Gözlemevi, bonservis değeri en yüksek futbolcuları açıkladı. Yaş, performans, sözleşme süresi ve potansiyel gibi kriterlerin dikkate alındığı listede milli yıldızlar Arda Güler ve Kenan Yıldız da kendilerine yer buldu. İşte en değerli futbolcu sıralaması...

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En değerli futbolcular açıklandı: Arda ve Kenan zirve yarışında - Resim: 1

Futbol dünyasının gözü, ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na çevrilmiş durumda. Turnuva öncesinde CIES Football Observatory tarafından hazırlanan bonservis değeri araştırması kamuoyuyla paylaşıldı.

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En değerli futbolcular açıklandı: Arda ve Kenan zirve yarışında - Resim: 2

CIES'in yayımladığı çalışmada, dünya futbolunun en yüksek piyasa değerine sahip oyuncuları sıralandı. Değerlendirmede futbolcuların yaşı, mevcut sözleşmelerinin süresi, performansları, forma giydikleri süre, kulüplerinin ekonomik yapısı, liglerin seviyesi ve gelişim potansiyelleri gibi çeşitli kriterler dikkate alındı.

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En değerli futbolcular açıklandı: Arda ve Kenan zirve yarışında - Resim: 3

Arda Güler ve Kenan Yıldız damga vurdu

Açıklanan listede Türk futbolunun iki önemli ismi de yer aldı. Milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, dünyanın en değerli futbolcuları arasında gösterildi.

İşte CIES'in hazırladığı listeye göre dünyanın en değerli 10 futbolcusu...

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En değerli futbolcular açıklandı: Arda ve Kenan zirve yarışında - Resim: 4

1. Lamine Yamal (Barcelona) – 358,1 milyon euro

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En değerli futbolcular açıklandı: Arda ve Kenan zirve yarışında - Resim: 5

2. Erling Haaland (Manchester City) – 227,3 milyon euro

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En değerli futbolcular açıklandı: Arda ve Kenan zirve yarışında - Resim: 6

3. Kylian Mbappé (Real Madrid) – 165,7 milyon euro

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En değerli futbolcular açıklandı: Arda ve Kenan zirve yarışında - Resim: 7

4. Michael Olise (Bayern Münih) – 140,5 milyon euro

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En değerli futbolcular açıklandı: Arda ve Kenan zirve yarışında - Resim: 8

5. Morgan Rogers (Aston Villa) – 136,8 milyon euro

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En değerli futbolcular açıklandı: Arda ve Kenan zirve yarışında - Resim: 9

6. Desiré Doué (PSG) – 133,2 milyon euro

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En değerli futbolcular açıklandı: Arda ve Kenan zirve yarışında - Resim: 10

7. Kenan Yıldız (Juventus) – 133 milyon euro

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En değerli futbolcular açıklandı: Arda ve Kenan zirve yarışında - Resim: 11

8. Nico O'Reilly (Manchester City) – 125 milyon euro

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En değerli futbolcular açıklandı: Arda ve Kenan zirve yarışında - Resim: 12

9. Arda Güler (Real Madrid) – 124,8 milyon euro

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En değerli futbolcular açıklandı: Arda ve Kenan zirve yarışında - Resim: 13

10. Pau Cubarsí (Barcelona) – 124,6 milyon euro

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