En değerli futbolcular açıklandı: Arda ve Kenan zirve yarışında
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesinde CIES Futbol Gözlemevi, bonservis değeri en yüksek futbolcuları açıkladı. Yaş, performans, sözleşme süresi ve potansiyel gibi kriterlerin dikkate alındığı listede milli yıldızlar Arda Güler ve Kenan Yıldız da kendilerine yer buldu. İşte en değerli futbolcu sıralaması...
Futbol dünyasının gözü, ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na çevrilmiş durumda. Turnuva öncesinde CIES Football Observatory tarafından hazırlanan bonservis değeri araştırması kamuoyuyla paylaşıldı.
CIES'in yayımladığı çalışmada, dünya futbolunun en yüksek piyasa değerine sahip oyuncuları sıralandı. Değerlendirmede futbolcuların yaşı, mevcut sözleşmelerinin süresi, performansları, forma giydikleri süre, kulüplerinin ekonomik yapısı, liglerin seviyesi ve gelişim potansiyelleri gibi çeşitli kriterler dikkate alındı.
Arda Güler ve Kenan Yıldız damga vurdu
Açıklanan listede Türk futbolunun iki önemli ismi de yer aldı. Milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, dünyanın en değerli futbolcuları arasında gösterildi.
İşte CIES'in hazırladığı listeye göre dünyanın en değerli 10 futbolcusu...
1. Lamine Yamal (Barcelona) – 358,1 milyon euro
2. Erling Haaland (Manchester City) – 227,3 milyon euro
3. Kylian Mbappé (Real Madrid) – 165,7 milyon euro
4. Michael Olise (Bayern Münih) – 140,5 milyon euro
5. Morgan Rogers (Aston Villa) – 136,8 milyon euro
6. Desiré Doué (PSG) – 133,2 milyon euro
7. Kenan Yıldız (Juventus) – 133 milyon euro
8. Nico O'Reilly (Manchester City) – 125 milyon euro
9. Arda Güler (Real Madrid) – 124,8 milyon euro
10. Pau Cubarsí (Barcelona) – 124,6 milyon euro