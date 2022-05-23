En golcü takım Fenerbahçe, en hırçın Beşiktaş ve Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu istatistikleri belli oldu. En çok gol atan Fenerbahçe, en az gol yiyen Trabzonspor ve Başakşehir olurken Beşiktaş ve Fatih Karagümrük gördükleri kırmızı kartlarla ligin en hırçın takımları olarak kayıtlara geçti.

Spor Toto Süper Lig’de 2021-2022 sezonunda en çok gol atan takım 73 golle Fenerbahçe, en az gol yiyen ekipler Trabzonspor ile Başakşehir oldu. 1 | 9

Süper Lig’de bu sezon 20 takımın mücadele ettiği 2021-2022 sezonunda en çok süre alan oyuncu, takımların galibiyet sayıları, gol ve kart sayıları, oyuncu değişiklik sayıları gibi veriler de belirlendi. 2 | 9

En çok süre alan ilk 4’te 3 kaleci yer alıyor Fatih Karagümrük'ün deneyimli eldiveni Emiliano Viviano ve İH Konyasporlu Guilherme, ligde tüm maçlarda yer alarak takımlarının başarısı için ter döktü. Viviano, 3 bin 420 dakika sahada kalırken, Guilherme 3 bin 417 dakika forma giydi. Bu isimleri, 37 maçta iki kaleci takip etti; Ruud Boffin ve İbrahim Sehic. Söz konusu eldivenler 3 bin 330 dakika şans buldu. 3 | 9