En son UEFA ülke puanı... Türkiye kaçıncı sırada?

Galatasaray Avrupa'da fırtınalar estirirken UEFA ülke puanı da en son halini aldı. Fenerbahçe ve Samsunspor'un da alacağı puanlar büyük bir avantaj sağlayacak. Bu hafta yapılan mücadeleler sonrası binlerce kişi son durumu merak ederek "UEFA ülke puanı" aramasına ağırlık vermiş durumda....