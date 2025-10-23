En son UEFA ülke puanı... Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı güncellendi. Şampiyonlar Ligi 3. maçları sona ererken puan durumu merak ediliyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın dün Norveç ekibi Bodo/Glimt'i yenerek 3 puan alması sonrası futbolseverler "Türkiye kaçıncı sırada" diye soruyor.
Galatasaray Avrupa'da fırtınalar estirirken UEFA ülke puanı da en son halini aldı. Fenerbahçe ve Samsunspor'un da alacağı puanlar büyük bir avantaj sağlayacak. Bu hafta yapılan mücadeleler sonrası binlerce kişi son durumu merak ederek "UEFA ülke puanı" aramasına ağırlık vermiş durumda....
Türkiye kaçıncı sırada?
Güncel UEFA puan durumuna göre Türkiye 45 bin 200 puanla 9. sırada yer alıyor. Bir üsteki rakibimiz Belçika'nın 56 bin 150 puanı bulunuyor.
UEFA ülke puanı
1. İngiltere - 98.782
2. İtalya - 87.230
3. İspanya - 81.703
4. Almanya - 77.830
5. Fransa - 70.819
6. Hollanda - 62.700
7. Portekiz - 59.866
8. Belçika - 56.150
9. TÜRKİYE - 45.200
10. Çekya - 41.700