Erdoğan: Mete okçuluğu gelecek nesillere taşıyan idol oldu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye okçulukta ilk altın madalyayı kazandıran Mete Gazoz ile sohbet etti.

Erdoğan, ülkeyi gururla temsil eden sporcular ve aileleri ve antrenörleriyle buluştu. Cumhurbaşkanı, Tokyo 2020'nin salgın ortamında seyircisiz düzenlenen ilk olimpiyatlar olmasının yanında, Türk sporcularının elde ettiği başarılar bakımından da hafızalara kazındığını söyledi. Türkiye'nin oyunlarda 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz ile toplamda 13 madalya kazanarak büyük bir rekora imza attığını anımsatan Erdoğan, madalya sayısı itibarıyla Tokyo 2020'nin 1936'dan beri katıldıkları olimpiyatlar arasında en fazla madalya kazandıkları olimpiyat olduğunu ifade etti. 1 | 9

Tokyo 2020'nin sadece madalya açısından değil, kadın sporcuların elde ettiği madalya sayısı bakımından da tarihe geçtiğini vurgulayan Erdoğan, kazanılan 13 madalyadan 5'inin kadın sporcular tarafından ülkeye getirildiğini hatırlattı. Olimpiyat tarihinde, Türkiye'nin jimnastik, okçuluk ve karate branşlarında ilk kez madalya kazanma sevincini yaşadıklarını vurgulayan Erdoğan, altın, gümüş ve bronz madalya alan sporcuları isim isim sayarak, tebrik etti. 2 | 9

Sporculara, Tokyo'da ülke adına mücadele ederlerken dualarla destek verdiklerini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sizler sadece madalya kazanmadınız, aynı zamanda yediden yetmişe milletin tamamının gönlünü de kazandınız. Elde ettiğiniz başarılarla gençlerimiz için adeta bir ümit kaynağı oldunuz. Yangın ve sel felaketleriyle mücadele ettiğimiz zor bir dönemde, Tokyo'dan gelen güzel haberlerle milletimize büyük bir heyecan yaşattınız. Başarılarınızla 84 milyonu birleştirdiğiniz, bizlere unutulmaz bir gurur yaşattığınız için her birinize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Olimpiyatlarda ülkemizi temsilen katılan 108 sporcumuzun her biri takdiri hak etmektedir. Her şeyden önce pek çok aşamadan geçerek, milli takıma seçilmek hemen her sporcunun hayalini kurduğu büyük bir onurdur.

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