Erdoğan: Mete okçuluğu gelecek nesillere taşıyan idol oldu

Sporculara, Tokyo'da ülke adına mücadele ederlerken dualarla destek verdiklerini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler sadece madalya kazanmadınız, aynı zamanda yediden yetmişe milletin tamamının gönlünü de kazandınız. Elde ettiğiniz başarılarla gençlerimiz için adeta bir ümit kaynağı oldunuz. Yangın ve sel felaketleriyle mücadele ettiğimiz zor bir dönemde, Tokyo'dan gelen güzel haberlerle milletimize büyük bir heyecan yaşattınız. Başarılarınızla 84 milyonu birleştirdiğiniz, bizlere unutulmaz bir gurur yaşattığınız için her birinize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Olimpiyatlarda ülkemizi temsilen katılan 108 sporcumuzun her biri takdiri hak etmektedir. Her şeyden önce pek çok aşamadan geçerek, milli takıma seçilmek hemen her sporcunun hayalini kurduğu büyük bir onurdur.