EURO 2020'nin en iyi 11'i belli oldu

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre turnuvanın en iyi 11'i, başta Fabio Capello, David Moyes, Aitor Karanka, Robbie Keane, Esteban Cambiasso ve Cosmin Contra olmak üzere birçok isimden oluşan teknik gözlemci ekibi tarafından belirlendi.

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