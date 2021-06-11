EURO 2020'ye renkli açılış
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası başladı. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan İtalya-Türkiye maçı ile başlayan şampiyona öncesi düzenlenen seramoni renkli görüntülere sahne oldu.
Şampiyonanın ilk maçında A grubunda A Milli Takım ile İtalya milli takımı ile karşı karşıya geldi. Turnuvanın açılış maçı olması nedeniyle karşılaşma öncesinde seremoni düzenlendi.
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Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile beraberindekiler stadyumdan izledi.
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