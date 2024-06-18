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  4. EURO 2024 heyecanı Dortmund'a taştı! Türkiye-Gürcistan maçı öncesi sokaklar 'kırmızı-beyaz'a büründü

EURO 2024 heyecanı Dortmund'a taştı! Türkiye-Gürcistan maçı öncesi sokaklar 'kırmızı-beyaz'a büründü

A Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) ilk grup maçını yapacağı Türkiye-Gürcistan maçı öncesinde Türk taraftarlar, Dortmund sokaklarını kırmızı-beyaza çevirdi.

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Türkiye, bu akşam Gürcistan ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde Türk taraftarlar, KleppingStrabe’de toplandı. 

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Burada binlerce Türk taraftarı meşaleler yakıp, tezahüratlar söyleyerek millilere destek oldu. Sokakları kırmızı-beyaza çeviren taraftarlar, daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü.

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Almanya ve çevre ülkelerde yaşayan, Türkiye’den de maça gelen taraftarlar, ay-yıldızlıların Gürcistan’ı mağlup edeceklerini söyledi.

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Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TSİ 19.00’da BVB Dortmund Stadyumu’nda oynanacak Türkiye-Gürcistan maçı TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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